13.06.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Франция ударила «ножом по неким органам» украинских руководителей

Недавние переговоры министров иностранных дел стран – участниц “нормандского формата показали некоторые отличия в позициях Франции и Германии, ранее выступавших единым фронтом.

Об этом в комментарии “Московскому комсомольцу” заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, давая оценку недавним переговорам министров иностранных дел стран – участников “нормандского формата”.

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Эксперт позитивно оценивает сам факт встречи, поскольку контактов в подобном формате не было полтора года, и говорит, что есть и другие позитивные сигналы.

“Например, обычно позиция Германии и Франции была в деталях согласованной. На этот раз я заметил некоторые отличия в их позициях. Условно говоря, по отношению к России Франция сейчас выполняет роль «доброго следователя», а Германия – «злого». Например, министр иностранных дел Франции еще до встречи сказал, что до «создания локальной автономии» на территории ДНР и ЛНР никакого прогресса не будет. При этом слова о «локальной автономии» прозвучали впервые. И это как «ножом по неким органам» для украинских руководителей”, – отметил политолог.

Позитивным сигналом он также считает и то, что французский министр заявил, что тема миротворцев станет актуальной лишь после того, как станет очевидным хотя бы минимальный прогресс в политический части Минских соглашений.

“Хотя Германия на этих темах не акцентировалась. Кроме того, заявления Лаврова о том, что надо вернуться к так называемой «формуле Штайнмайера», ни Германия, ни Франция в официальных заявлениях не комментировали. Правда, Сергей Лавров сообщил, что в ходе встречи они с этим согласились. Также есть надежда, что произойдет обмен незаконно удерживаемых лиц. Скорее всего, это случится уже после Чемпионата мира. Но это тоже положительный итог переговоров. Так что здесь больше плюсов, чем минусов”, – полагает Погребинский.