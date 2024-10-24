Франция угрожает Индии, требуя не помогать в экспорте запчастей к российским самолетам

Сергей Рыжов.  
24.10.2024 08:37
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Война, Дзен, Индия, Политика, Россия, Франция


Специализирующееся на оборонной тематике сетевое издание defence. in. пишет, что Франция официально обратилась к Индии с призывом не помогать в экспорте запасных частей в российские самолеты Су-30, в том числе через Казахстан.

В противном случае правительство Франции угрожает Нью-Дели заблокировать экспорт французских запасных частей странам, которые могут поставлять их России.

Специализирующееся на оборонной тематике сетевое издание defence. in. пишет, что Франция официально обратилась к...

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“Эта обеспокоенность была вызвана тем, что из-за санкций Россия производит ремонт своих истребителей Су-30 на территории Казахстана, ведь экспорт французского оборудования в истребители заблокирован”, – говорится в публикации.

Издание отмечает, что, хотя Индия еще не предоставила официальный ответ на запрос Франции, этот вопрос “освещает сложности глобальной оборонной торговли и проблемы применения санкций во взаимосвязанном мире”.

Позиция Индии как главного оператора и поставщика компонентов Су-30 ставит ее в критически важное положение, поскольку она может влиять на поток этих чувствительных технологий, доступ к которым черех нее получает и Москва.

“Запрос Франции, вероятно, приведет к усилению контроля над индийскими оборонными компаниями, участвующими в цепочке поставок Су-30. Остается неизвестным, как Индии удастся сбалансировать свои стратегические партнерские отношения как с россией, так и с Западом, преодолевая сложности, связаны с международными санкциями и экспортным контролем” , – пишет издание.

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