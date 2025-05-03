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США не должны поддаваться соблазну изоляционизма и выхода из международных организаций.

Об этом министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил в Атлантическом совете (нежелательная в России организация), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Подумайте о валюте. Бреттон-Вудские институты сделали доллар мировой резервной валютой. Это значит, что все хотят держать у себя ваши доллары, чтобы доходность ваших казначейских облигаций была самой низкой в мире. Более того, когда случается кризис даже в США люди спешат покупать ваши казначейские облигации, и стоимость заимствований снижается. Эта привилегия является частью дивидендов от многосторонних отношений, которые США принесли миру и которыми они сам пользуются», – сказал Барро.

Он считает, что членство привело к росту экономики США, поскольку являлось частью мировой системой, созданной Америкой, в которой она выступала как «доброжелательный гегемон». Если США откажутся от этой роли, то «их нишу займет Китай, который уже к этому готовится».