Франция умоляет США остаться «доброжелательным гегемоном»

Елена Острякова.  
03.05.2025 14:21
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия, США, Финансы


США не должны поддаваться соблазну изоляционизма и выхода из международных организаций.

Об этом министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил в Атлантическом совете (нежелательная в России организация), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США не должны поддаваться соблазну изоляционизма и выхода из международных организаций. Об этом министр...

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«Подумайте о валюте. Бреттон-Вудские институты сделали доллар мировой резервной валютой. Это значит, что все хотят держать у себя ваши доллары, чтобы доходность ваших казначейских облигаций была самой низкой в мире. Более того, когда случается кризис даже в США люди спешат покупать ваши казначейские облигации, и стоимость заимствований снижается. Эта привилегия является частью дивидендов от многосторонних отношений, которые США принесли миру и которыми они сам пользуются», – сказал Барро.

Он считает, что членство привело к росту экономики США, поскольку являлось частью мировой системой, созданной Америкой, в которой она выступала как «доброжелательный гегемон». Если США откажутся от этой роли, то «их нишу займет Китай, который уже к этому готовится».

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