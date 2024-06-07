Франция установила 100-километровый порог для ударов по России

Глубина, на которую Украина может бить французским оружием по территории «старой» России, ограничена 100 километрами. Об этом местным журналистам заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Макрона, это позволит снизить российский потенциал для атак по Харьковской области.

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«Сейчас русские, особенно на северном участке фронта, атакуют с русской земли. Если украинцам скажут: «Вы не можете нейтрализовать эти российские возможности, то есть, оружие, которое русские используют против вас», – в этот момент им говорят, что вы больше не можете защищаться, потому что это означает, что каждый день они могут выдерживать град ракет и бомб, которые убивают и которые разрушают.

И поэтому мы говорим, что не разрешаем вам использовать наше оружие для нападения на мирных жителей, для поражения тех или иных точек в России, но для нейтрализации точке, с которых на вас нападают. Мы ее [дистанцию] фиксируем – 100 километров. 100 километров на самом деле – предел, установленный тем, что делают русские», – заявил Макрон.