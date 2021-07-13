Франция вежливо послала Украину в сторону, далекую от членства в НАТО

13.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Членство Украины в НАТО выглядит нереалистичным – у стран-участников альянса нет консенсуса на этот счет.

Об этом в интервью ТСН заявил посол Франции на Украине Этьен де Понсен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению дипломата, Украине сейчас нужно довольствоваться тем форматом сотрудничества с НАТО, который она уже получила.

«На данный момент нет консенсуса среди членов о предоставлении ПДЧ Украине. Это не вопрос Франции или других стран. Это лишь вопрос консенсуса. Мы отдаем предпочтение и настаиваем на реализации того, что было решено в прошлом году, в частности, в рамках Расширенного партнерства между НАТО и Украиной», – сказал дипломат.

«Вы должны построить консенсус. На данный момент консенсус, как я уже говорил, заключается в реализации того, что существует, о чем уже было заявлено, в частности, в заключительном коммюнике саммита НАТО в Брюсселе. Давайте выполнять домашнее задание и не открывать перспективу, которая пока не является реалистичной», – заявил де Понсен.