Франция возвращается в Индокитай: зачем Макрон прилетел во Вьетнам, и что оттуда увезет

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Пока сетевые шутники развлекаются превратившимся в мем эпизодом с мелкой размолвкой в чете Макронов, выразившейся в пощечине, которую дала французскому президенту его супруга Бриджит перед выходом из президентского самолета в Ханое, серьезные аналитики обсуждают то, зачем вообще Макрон полетел в Индокитай – регион, казалось, давно забытый французскими официалами такого уровня.

Франция правила страной Юго-Восточной Азии около 70 лет, пока не была вытеснена в 1954 году после крупного поражения в Дьенбьенфу на севере Вьетнама. Связи улучшились в последние десятилетия, поднявшись в прошлом году до самого высокого уровня.

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Reuters публикует протокольные фото Макрона с президентом Вьетнама Лыонг Кыонг за которыми скрывается подписанный контракт на поставку Францией Ханою самолетов Airbus и соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, также сулящее французским оружейным компаниям солидные барыши за счет оружейных поставок вьетнамской армии.

Отмечается, что это первый официальный визит Макрона во Вьетнам, и первый визит президента Франции за последнее десятилетие. Визит последовал за пятничными угрозами президента США Дональда Трампа ввести с 1 июня 50-процентные пошлины на товары Евросоюза, что усилило напряженность в отношениях со Старым Светом. И хотя затем Трамп отложил введение тарифов до 9 июля, однако европейцы начали активнее искать альтернативу американскому рынку в Азии.

«Стремясь усилить влияние Франции в своей бывшей колонии и борясь с угрозами введения США сокрушительных пошлин, президент Эммануэль Макрон посетил Ханой. Франция и Вьетнам подписали соглашение о поставке 20 самолетов Airbus, а также оборонные и космические пакты», – говорится в публикации.

Зависимый от экспорта и находящийся под тарифным давлением Вашингтона Вьетнам, согласился на торговых переговорах с США закупать больше американских товаров, чтобы избежать введения 46-процентных пошлин, которые могут помешать его экономическому росту, отмечает агентство.

Соглашения, подписанные во время визита Макрона, призваны диверсифицировать торговые контакты Вьетнама за счет частичной переориентации с США на Европу. Париж и Ханой договорились не только пополнить французскими лайнерами авиапарк компании VietJet , но и усилили сотрудничество в области ядерной энергетики, обороны, железных дорог, спутников наблюдения за Землей и вакцин Sanofi.

Всего было подписано 14 соглашений, что меньше десятков соглашений, о подготовке которых французская президентская резиденция заявляла до визита, однако во вторник ожидается объявление о большем количестве соглашений, сообщил один из чиновников.

Сделка с европейским авиапроизводителем Airbus относительно покупки для вьетнамской бюджетной авиакомпании VietJet 20 широкофюзеляжных самолетов A330neo следует за прошлогодним соглашением на поставку Вьетнаму 20 таких самолетов.

Подписание соглашения последовало за призывами европейских чиновников в последние недели к Вьетнаму быть осторожнее в уступках Белому дому, сообщили агентству Reuters два чиновника во Вьетнаме, осведомленные о ходе обсуждений, ссылаясь на опасения по поводу Airbus.

По данным аналитической компании Cirium, занимающейся авиационной аналитикой, Airbus является основным поставщиком самолетов во Вьетнам, обеспечивая 86% его парка.

Также Airbus Defence and Space подписала отдельную декларацию о намерениях с Вьетнамом по спутникам.

Airbus уже давно ведет переговоры с Ханоем о замене вьетнамского спутника наблюдения за Землей, созданного предшественником Airbus, компанией EADS, и запущенного в 2013 году. Новое соглашение подразумевает «изучение будущей программы», говорится в заявлении Airbus.

Официальные лица обеих стран заявили, что такие сделки помогут сократить огромный профицит Вьетнама в торговле с Соединенными Штатами и, возможно, умиротворят Трампа.

В своих заявлениях для прессы, не допускающих ответов на вопросы, Макрон вновь подтвердил поддержку Францией свободы судоходства — вопроса, который важен для Вьетнама, поскольку он часто конфликтует с Пекином из-за спорных границ в Южно-Китайском море.

Макрон добавил, что партнерство с Вьетнамом «включает в себя укрепление оборонного сотрудничества», сославшись на подписание множества проектов в области обороны и космоса.

Президент Вьетнама Лыонг Кыонг заявил, что оборонное партнерство подразумевает «обмен информацией по стратегическим вопросам» и более тесное сотрудничество в оборонной промышленности, кибербезопасности и борьбе с терроризмом.

Вьетнам является первым этапом большого турне Макрона по Юго-Восточной Азии, включающего Индонезию и Сингапур, Сегодня Макрон посетит университет в Ханое, а затем вылетит в Джакарту, столицу Индонезии.