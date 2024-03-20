Франция вводит войска на Украину. Мир на грани Третьей мировой

Глава СВР Сергей Нарышкин сообщил во вторник, что Эммануэль Макрон, вопреки публичным заявлениям, всё же готовит около двух тысяч военнослужащих для тайной переброски на Украину. Причём, это будет уже не первая группа французов в СВО. Часть из ранее прибывших наёмников уже уничтожена, однако официальный Париж скрывает потери, чтобы не спровоцировать недовольство населения. Одновременно один из французских ТВ-каналов выдал в эфир модель возможного размещения контингента на Украине, предположив, что НАТОвцы займут позиции в тылу, чтобы ВСУ высвободили резервы для фронта.

Российские эксперты считают, что, вероятнее всего, западные войска будут задействованы для противодействия занятия Россией Одессы и выхода к Приднестровью. «ПолитНавигатор» собрал мнения военных аналитиков и политологов:

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Экс-глава МГБ ДНР полковник ФСБ Андрей Пинчук считает, что недавнее ЧП с атакой дрона на вертолет в Приднестровье – предвестник противостояния за Одессу и коридор к ПМР. Пинчук полагает, что реальна перспектива «ввода смешанного контингента Евросоюза и союзников в Украину», чтобы «не допустить единоличнвй контроль России над Украиной».

«Сейчас – конкуренция о главенствующей роли между Францией и Англией. Благоприятное условие – скованность США предстоящими выборами. Соответственно различаются последующие сценарии в зависимости от лидера. Этим объясняется активность Макрона. При дальнейшем продвижении России на фронте – проведение этим контингентом внезапной операции по взятию под контроль представляющих интерес для Запада территорий, с учётом того что основные боеготовые силы Украины – на передовой. Последующее подписание соглашения о разделе Украины с Россией. Ключевой камень преткновения – Одесса. Будирование ситуации вокруг Приднестровья – проработка этого сценария», – считает Пинчук.

«Если будет война между Россией и НАТО, она будет за Одессу», – уверен политолог Сергей Марков.

Тележурналист Андрей Руденко из Донецка напоминает:

«Макрону нужно объяснить, что Украина за сутки теряет более тысячи военных безвозвратно. Так что его две тысячи лягушатников, которых готовят для отправки на Украину, по сути, на два дня интенсивных боев».

Помогающий военным в зоне СВО волонтёр Алексей Живов призывает не недооценивать угрозу.

«Французы, похоже, решили вступить с нами в конфликт, вопрос только в количестве военных и задаче. Макрон также просит других членов НАТО предоставить свои контингенты. Оптимизма коллег, которые посмеиваются над французской армией и французскими военными планами, не разделяю. Ничего смешного и веселого в этом нет. Запад такими темпами безболезненно преодолеет очередную пунктирную линию, и вместо измотанной украинской армии мы получим равную по величине свежую европейскую», – предупреждает Живов.

Военный аналитик Александр Артамонов настроен тревожно.

«Французы могут выставить до половины своей армии – околотста тысяч человек плюс авиация и артиллерия. Британцы способны поддержать (если захотят). Они также могут проводить высадку с моря и идти со стороны Молдавии. Немецкая армия – тоже способна дать до ста тысяч и т.д. Думаю, что их логика проста: «Русские не осмелятся бить по войскам НАТО». Макрон уже сказал, что мы мешаем ему в Молдавии, на Кавказе и в Африке. Мы на грани больших событий. Никогда еще за 79 лет Третья мировая не была так близко. К сожалению, стоит напомнить, что до 21 июня Сталин тоже упорно не верил в то, что Гитлер решится», – напоминает Артамонов.

P.S. Глава общественного совета при Одесской военной администрации Сергей Братчук опубликовал видео участия румынских наёмников в попытках вторжения на территорию Белгородской области. Помимо неовласовцев из РФ в терроре приграничья также задействованы «Грузинский легион», «батальон Ичкерия», «белорусский полк Калиновского», сообщил Братчук.

P.P.S. А вот как накачивает ненавистью к «русским варварам» читателей Washington Post, публикуя материал за подписью некоей «Анны Гусарской»:

«Одесса – это все, что ненавидит Путин: она современная, космополитичная, утонченная, многонациональная. Он утверждает, что это «русский город», и все же посылает ракеты, чтобы уничтожить его (автор врёт, ведь удары наносятся по военным объектам и замаскированным местам расположения ВСУ, – прим «ПН»). Хотя жители привыкли к войне, они также ведут себя вызывающе. Попытки вести богатую культурную жизнь – это способ сопротивления тому, что украинцы называют «рашизмом» — русской версии фашизма. В этом месяце в здешнем оперном театре будут представлены «Кармен» Жоржа Бизе, «Болеро» Мориса Равеля и «Кармина Бурана» Карла Орфа (Автор врёт, говоря о «богатой культурной жизни», но умалчивая о массовом сносе неугодных памятников архитектуры, напоминающих бандеровцам о русском прошлом Одессы, – прим «ПН»). В Музее изобразительных искусств проходит выставка World Press Photo 2023, на которой «Фотография года» изображает беременную женщину на носилках арбузного цвета в Мариуполе (Автор опять врёт, ведь известно, что история с ударом по роддому был провокацией Украины, о чем впоследствии сами заявляли роженицы, – прим «ПН»)… Люди по-новому нервничают, поскольку нападения происходят все более и более регулярно. Я вижу это на лицах моих друзей-одесситов, когда они просматривают новости об этой войне на своих телефонах. Они по-прежнему уверены, что Украина победит, надеясь вопреки всякой надежде. Но безнаказанность Путина – когда западные партнеры колеблются, а на Украине заканчиваются люди, способные сражаться, – тяжелым грузом нависла над городом».