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На фоне продолжающихся беспорядков мигрантов в Париже во французских СМИ призывы к введению военного положения, поскольку уже даже либеральные медиа неспособны замалчивать катастрофичность ситуации.

Об этом на канале израильского журналиста Александра Вальдмана рассказала его французская коллега Елена Кондратьева–Сальгеро, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Жгут французские флаги, взмывают алжирские флаги и, самое важное, чтобы понять, куда это всё выруливает прямо сейчас, – это то, что на второй же день (интернет помнит всё, даже французской прессе пришлось с этим смириться), кто-то завидеорегистрировал и пустил в сеть ролик, когда толпа очень слаженно скандировала: «Смерть свиньями и евреям». Вот, куда сейчас заворачивают события. Постоянно всё горит. Горят помойки, трамваи, автобусы. Вчера весь общественный транспорт в парижских пригородах – трамваи, автобусы, метро на некоторых станциях были закрыты после 21 часа, чтобы избежать новых столкновений, люди возвращались – кто как может, кому ещё не сожгли машину. Мало того, что разграбление магазинов – это само собой, теперь ещё вырезают банкоматы и уносят, это некоторое новшество. Раньше это делали у нас, простите, цыгане, на машинах разбивали это и вывозили, а теперь они просто приходят с какими-то бензопилами и вырезают совершенно спокойно, ничем не потревожены. Это всё сейчас идёт полным ходом и вряд ли уже остановится», – рассказала Кондратьева–Сальгеро.

По её словам, уже идут разговоры о введении военного положения, поскольку протестующие начинают использовать тяжёлое вооружение.

«Будет ли введено военное положение, а об этом уже всё чаще заговаривают даже на открытых эфирах. Всё это распространяется не только на припарижье, но уже сегодня то же самое началось в Брюсселе. Всё это очень слаженно, ко всему этому те, кого изначально предупреждали об этой массивной ползучей ненависти, распространяемой исламизацией Франции даже на ту часть мусульманского населения, которая категорически в стороне от всех этих идеологических или даже религиозных поползновений, их сейчас сомнут, не спросив. Все эти люди очень хорошо вооружены и стреляют не только из «Калашникова», из дробовиков, стреляют из миномётов, понимаете? Здесь уже не «коктейли Молотова» в игре, гораздо больше задействовано средств», – добавила журналистка.

Московский публицист Егор Холмогоров призывает относиться без особого сочувствия к происходящему, как в Париже, так и в других европейских столицах.

«Наше отношение к любым событиям в странах, поддерживающих Украину, должно подчиняться одному принципу: негры бунтуют – прекрасно, поезд с химикатами опрокинулся – великолепно, взорвалась АЭС недалече? – не беда, проживут без АЭС. Эти страны – воюющая сторона. Они убивают наших солдат и наших гражданских, они поддерживают теракты в которых погибли Даша и Макс (Дугина и Татарский – ред.), они виновны в каховском потопе, они сейчас добиваются ядерной катастрофы на ЗАЭС», – напомнил Холмогоров.

Он добавил, что «никаких оснований желать им чего-то кроме абсолютного зла – нет».

«Поэтому когда кто-то пишет «Францию захватывают мигранты – это ужасно. Желаем французским войскам скорее подавить беспорядки» – это бред. Именно как мигрантофоб хочу сказать, что когда сейчас вражескую Францию разносят на куски мигранты – это прекрасно», – подчеркнул публицист.

«А подавлять беспорядки пусть едут ВСУ. Там как раз нацик на нацике, за белую расу и все такое. Так пусть снимаются с фронта и займутся тылом», – посоветовал Холмогоров.