Француз скончался от обедненного урана, применяемого против Сербии

03.06.2020, Белград, Алексей Топоров

Вдове капитана Анри Фриконо – Лорет Фриконо – после четырех лет судебной тяжбы с министерством обороны Франции удалось доказать, что ее муж, бывший в Косово в составе оккупационного контингента, скончался от последствий бомбардировок НАТО с использованием боеголовок с обедненным ураном.

Об этом сообщили французские и сербские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Французский суд обязал оборонное ведомство Франции признать, что капитан жандармерии Анри Фриконо умер от облучения радиоактивным обедненным ураном, которому подвергся проведя шесть месяцев в составе оккупационной миссии KFOR в Косовской Митровице в 2000 году. Его вдове Лорет, подавшей иск, было предоставлено право включить имя мужа в список достойных людей, которые отдали свои жизни за свою страну –оно будет увековечено на памятнике французам, погибшим во время боевых действий зарубежом в парке Андре Ситроена в Париже, а также на мемориальных табличках в городах где он родился и жил.

Награждение капитана Фриконо.

«Рак французского жандарма, отправленного в Косово после бомбардировки НАТО, был связан с радиоактивностью обедненного урана, использованного в ракетах сил коалиции, которые применялись против сербов в 1999 году», – пишет французский еженедельник Marianne.

Лорет Фриконо в ее борьбе поддержали Национальная профессиональная ассоциация солдат жандармерии и Национальный союз жандармов в отставке. По результатам процесса вдова получила право на пенсию, в которой ей ранее было отказана министерством армии и судом по военным пенсиям.

Анри Фриконо и французский жандармский корпус в составе сил KFOR были размещены в бывших казармах югославской армии в Косовской Митровице, которые до этого подверглись бомбардировкам НАТО. За год до смерти жандарм начал чувствовать боль в ноге, когда же было проведено обследование, оказалось, что все тело француза поражено метастазами. Ранее аналогичный скандал произошел в Италии, где многие побывавшие в составе оккупационной миссии KFOR военнослужащие приобрели различные онкологические заболевания, и 350 из них скончались.

Всего в ходе бомбардировок НАТО на Югославию было сброшено 15 тонн обедненного урана. В период с 2001-го по 2010 годы число заболеваемости карциномой увеличилось в Сербии и Косово выросло на 20 %, а смертность от раковых заболеваний – на 25 %.