Французам будут доплачивать по 150 евро за голову украинского беженца

07.10.2022  08:18 (Мск), Париж
Никита Еременко.  
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беженцы, деньги, Дзен, Общество, Политика, Украина, Финансы, Франция
Новости Украины

Власти Франции вводят финансовую помощь в размере 150 евро в месяц французским семьям, которые принимают украинских беженцев. Деньги за размещение начнут выплачивать с конца ноября.

Об этом сообщает издание Le Figaro.

Власти Франции вводят финансовую помощь в размере 150 евро в месяц французским семьям, которые...

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Как говорят в правительстве, выплаты будут получать за беженцев, которые прожили не менее 90 дней в период с 1 апреля по 31 декабря 2022 года.

«Эта исключительная финансовая мера позволяет поддержать всплеск спонтанной щедрости, который наблюдался, когда на Украине началась полномасштабная война, что является основным звеном в управлении кризисом и приеме перемещенных лиц из Украины», – цитирует издание министра городов и жилищного строительства Оливье Кляйна.

Во французском министерстве городов и жилищно-коммунального хозяйства уточняют, что финансовая помощь касается людей, принимающих любого бенефициара «временной защиты», которую Европейский Союз предоставляет людям, бегущим от войны на Украине, «независимо от их национальности».

Так, на финансовую поддержку будут иметь право домохозяйства, которые согласовали прием беженцев с государством.

Отметим, что британский министр по делам беженцев в правительстве Лиз Трасс Ричард Харрингтон также заявил, что власти страны должны вдвое увеличить размер помощи семьям, которые приняли у себя беженцев из Украины.

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