Французская газета Liberation может предстать перед судом за фейк о россиянах в ЦАР

21.04.2021, Москва, Максим Никифоров

Французское издание Liberation может получить судебный иск от «Содружества офицеров за международную безопасность» (СОМБ, организация, представляющая интересы российских инструкторов в ЦАР) из-за публикации недостоверной информации о деятельности российских специалистов.

20 апреля французские журналисты выпустили материал о деятельности российских инструкторов в ЦАР. Выдав специалистов за сотрудников «ЧВК Вагнера», автор материала обвинил россиян в серьезных правонарушениях на территории республики. При этом никаких доказательств своим словам сотрудник редакции французского СМИ не предоставил.

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На это же и указал глава СОМБ Александр Иванов в письме на имя главного редактора Liberation. Текст документа был опубликован гендиректором содружества на его странице в соцсети «ВКонтакте».

«Автор материала даже не попытался привести какие-либо факты, на которых эти обвинения основаны», — заметил глава СОМБ.

Представитель российских инструкторов подчеркнул, что статья полностью состоит из выдумок. Иванов подчеркнул, что готов к судебному разбирательству в том случае, если материал не будет удален с сайта французской газеты.

«Наши ребята, продолжающие подготовку армии Центральноафриканской Республики, подверглись ложным обвинениям со стороны французской газеты Liberation. Статья полностью состоит из притянутых фактов и выдумок. Если статья не будет удалена, то мы вынуждены будем защищать свою честь и достоинство в суде!», — подчеркнул Александр Иванов.

Генеральный директор содружества в очередной раз напомнил, что российские инструкторы находятся в ЦАР на основании соглашения о военно-техническом сотрудничестве, заключенном между Москвой и Банги. Специалисты занимаются подготовкой и обучением правительственных сил страны и строго придерживаются целей и задач, отраженных в уведомлении СБ ООН, не принимая участия в боевых действиях на территории ЦАР.