Французская газета впервые побывала в центре подготовки украинских пилотов для F-16

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Французская газета Le Monde пишет о том, что первые украинские пилоты F-16, проходящие обучение во Франции, завершат подготовку уже в сентябре нынешнего года.

Для них было решено сократить сроки обучения с полутора до шести месяцев.

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В общей сложности Франция намерена за два года сертифицировать 26 украинских пилотов, утверждает издание со ссылкой на военное ведомство.

Корреспондент издания побывал в центре подготовки на юго-западе Франции, где, как сообщается «украинские пилоты тренировались, как максимально быстро управлять F-16».

«Их лица столь же молоды, сколь и серьезен взгляд, их силуэты, спрятанные в военных костюмах, столь же сдержанны, как и их речь редка. Под ангарами авиабазы ​​на юго-западе Франции, название которой не может быть раскрыто из соображений безопасности, уже несколько месяцев горстка молодых украинских летчиков готовится к войне между сушей и морем, лесным ветром и запахами бессмертников», – говорится в публикации..

В середине июня, впервые с начала войны на Украине, Воздушно-космические силы Франции открыли двери для учений, которые официально начались в марте.

«Новобранцы заняты. Там, посреди навигационных карт, чтобы подготовиться к своей задаче на день, здесь, чтобы отработать часы полета на тренажере, снова в другом месте, посреди асфальта, готовые взлететь в полет на двухместном самолете. самолет с инструктором», – говорится в репортаже.

На снимке: украинский летчик-истребитель идет к своему самолету со своим инструктором французских ВВС на юго-западе Франции