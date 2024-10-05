Французская газета: Зеленский теряет терпение и повышает голос на Запад

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Французское издание L’Express обращает внимание на сильно изменившуюся тональность Владимира Зеленского в отношении спонсоров Украины Материал так и называется: «Зеленский «теряет терпение» и поднимает голос против Запада»

Как говорится в публикации, украинский президент подчеркнул недовольство, которое он копил в течение нескольких месяцев против Запада, обвинив его в «затягивании» поставок ракет большой дальности для Украины.

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«Мы продолжим убеждать наших партнеров в необходимости сбивать российские ракеты и беспилотники», – заявил Владимир Зеленский во время встречи в Киеве с новым генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

«Мы осознаем, что это трудное решение» и что «они еще не готовы», добавил он. «Нам необходимо достаточное количество и качество вооружения, в том числе дальнобойного, с которым, по моему мнению, уже тянут наши партнеры», – добавил Зеленский.

Владимир Зеленский привел в пример Израиль , которому его западные союзники помогли перехватить ударившие по нему иранские ракеты, и напомнил, что Россия использует взрывные беспилотники Shaded иранской разработки для ударов по Украине.

«Мы видим, как, в частности на Ближнем Востоке , можно защитить человеческие жизни благодаря единству союзников», – цитирует хозяина Банковой газета. – Совместное сбивание иранских ракет ничем не отличается от сбивания российских ракет, сбивания иранских шахидов, которые сковывают российский и иранский режимы», — сказал он, призвав к «большей решимости со стороны» соседей Украины «положить конец русскому террору».

Издание отмечает, что западные страны неохотно используют такие средства, опасаясь эскалации отношений с Москвой, которая может привести к прямому конфликту с Россией, крупной ядерной державой.

Ранее немецкий Der Spiegel насчитал в России 261 военный объект, который может стать мишенью для ВСУ в случае, если Запад разрешит удары дальнобойными ракетами по территории РФ. Среди целей — крупные склады вооружений и базы российских военных.

«Storm Shadow, также известные как Scalp, запускаются с истребителей и летят на дальность до 250 км. Такие удары могут существенно затруднить российскую военную логистику», – считает газета.