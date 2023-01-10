Французская компания Bonduelle попала в скандал на Украине – пришлось отрицать поддержку СВО

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Французская компания Bonduelle попала в скандал на Украине и была вынуждена опровергать поддержку российской армии.

Произошло это после того, как в одном из Telegram-каналов появилась информация о том, что российские солдаты на передовой получили продуктовые наборы от евразийского офиса компании с пожеланиями победы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

В сообщении от лица гендиректора Bonduelle Евразия Екатерины Елисеевой говорилось, что «каждый боец получил и поздравительную листовку»: «Искренние пожелания скорейшей победы сейчас не менее важны, чем сам продуктовый набор».

Украинские националисты тут же потребовали ввести санкции против компании, ряд сетей супермаркетов в Киеве сообщили о прекращении торговли продукцией бренда, а Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции обвинило французов в поддержке «международной войны».

При этом, головной офис Bonduelle выступил с опровержением и заявил, что информация о помощи российской армии – фейк:

«Эта информация, а также заявления, приписываемые Bonduelle и его направление совершенно неверные. Группа Bonduelle продолжает свою деятельность в России с единственной целью – обеспечить доступ населения к основным продуктам питания в России и в соседних странах».

Бывший депутат Верховной рады Алексей Мушак в эфире радио «НВ» заявил, что требовать от Bonduelle и других иностранных компаний остановить сотрудничество с Россией глупо, потому что эта страна для них является большим рынком, в отличие от Украины:

«Нужно понять одну простую вещь – несмотря на то, что Россия уже признана государством-спонсором терроризма со стороны Европарламента, там есть большое количество санкций по отношению к ней, у России есть то, чего нет, например, в Украине, – большой внутренний рынок с большим количеством покупателей, платежеспособных россиян, которые готовы покупать продукцию. До тех пор, пока такая ситуация будет оставаться, и Украина будет менее привлекательной в этом плане, чем Россия, до тех пор такие кейсы с «Bonduelle», другими международными брендами будут повторяться, потому что, все-таки, иностранные компании не хотят до конца терять российский рынок, потому что российский рынок, в отличие от украинского, является значительным».