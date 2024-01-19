Французские авиабомбы полетят на русские головы

Анатолий Лапин.  
19.01.2024 10:38
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина, Франция


В этом году Франция будет поставлять на Украину ежемесячно десятки бомб AASM класса «воздух-земля».

Об этом в эфире интернет-канала France Inter завил министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В этом году Франция будет поставлять на Украину ежемесячно десятки бомб AASM класса «воздух-земля»....

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По его словам, речь идет о бомбах, под которые адаптированы советские самолеты, стоящие на вооружении Украины.

«Германия отказывается поставлять эквивалент ракет SCALP или Storm Shadow, а мы их доставим. Президент республики фактически объявил о новой сессии, посвященной примерно 40 этим ракетам. Я намеренно не называю слишком много цифр, потому что это то, за чем следят русские. Это – очень важный элемент для дальнейших действий. Это ракеты класса «воздух-земля», – сказал министр.

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«Мы также собираемся поставить два ЗРК, которые являются носителями ракет класса «воздух-земля» средней дальности. Мы успешно адаптировались к самолетам советского класса, потому что изначально ракеты предусмотрены для применения с истребителями «Rafale» или «Mirage». Следовательно, на МиГ и Су теперь это будет работать. Мы будем доставлять по 50 штук в месяц c января этого года в течение 2024 года», – заявил Лекорню.

Кроме того, французский министр добавил, что с февраля этого года его страна будет поставлять на Украину по 3 тысячи артиллерийских боеприпасов в месяц.

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