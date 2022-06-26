Французские репортёры в шоке: В Лисичанске ждут русских и ненавидят ВСУ

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Большинство отказавшихся эвакуироваться жителей города Лисичанска в ЛНР ждут освобождения русской армией. Они игнорируют требования украинских военных уходить из своих домов и обвиняют ВСУ в обстрелах жилых кварталов.

Об этом сообщается в репортаже французского телеканала «France 2», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В сюжете отмечают, что большинство отказавшихся эвакуироваться жителей города ждут прихода российской армии. Они игнорируют требования украинских военных уходить из своих домов и обвиняют ВСУ в обстрелах мирных районов.

На кадрах показывают, как к военным спешит десяток местных жителей, которые хотят эвакуироваться. Одна из жительниц говорит, что у них убило бомбой соседей, они боятся и поэтому приняли решение уехать.

Однако, отмечают в репортаже, «некоторые недостаточно увидели смерть лицом к лицу, чтобы уехать». В городе остаётся около 15 тысяч человек: «Эти гражданские мешают военным».

В одном из дворов, «к своему изумлению», французские журналисты увидели противостояние между местными жителями и украинскими военными, которые пытаются выселить людей их из убежищ.

«Это депортация! Депортация! Они нас вышвыривают» – говорит один из жителей.

По словам «враждебно настроенных жителей, которые говорят по-русски», ВСУ в ультимативной форме потребовали у горожан покинуть свои убежища.

«Слышны выстрелы, но толпа не двигается: люди ждут питьевую воду. Нам здесь не рады. Здесь не верят, что российская армия стреляет по городу», – отмечается в репортаже в переводе с французского ИноТВ.

«Это украинская армия нас обстреливает, это она убивает наших детей!» – говорит одна из жительниц города.

Французские журналисты признают, что все, с кем они беседовали, не боятся чётко и ясно заявить – они ждут «армию Путина»:

«Мы хотим объединиться с россиянами! Это они – наши друзья, а не немцы или Европа»; «Да, мы их (русских – ред.) ждём»; «Я хочу увидеть, как русские победят и установят здесь свою власть».

«Русских ожидают как освободителей. Вечером красный фургон уезжает из города и увозит подальше от боевых действий всего лишь десяток эвакуированных жителей», – сообщается в сюжете.

При этом накануне украинская сторона тиражировала показательное видео из Лисичанска, на котором украинские военные сажают женщину в машину и говорят ей: «Куда хочешь едь».