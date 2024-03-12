Французские войска на Украине создадут сильнейший ядерный кризис – экс-премьер

Анатолий Лапин.  
12.03.2024 12:36
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина, Франция


Отправка наземных войск Франции на Украину создаст кризис, какого не было даже в годы «холодной войны».

Об этом в эфире телеканала LCI заявил бывший премьер-министр Франции Доминик де Вильпен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Отправка наземных войск Франции на Украину создаст кризис, какого не было даже в годы...

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Вильпен подчеркнул, что этот риск неприемлем для ядерных держав, которыми являются и Россия, и Франция.

«Отправка наземных войск и истребителей ставит нас в ситуацию с точки зрения сдерживания, которую мы никогда не испытывали. За 40 лет «холодной войны» никогда силы Варшавского договора и силы НАТО не сталкивались. И это не случайно, это из-за реальности, которая придерживается грамматики правил ядерной энергетики.

Правило сдерживания должно основываться на принципе взаимно гарантированного уничтожения. То есть если один применит бомбу, второй ответит, и в конце концов мы все умрем. Как я хорошо осведомлен, и вы поняли, что для Владимира Путина Украина – это Россия. Мы можем сожалеть об этом, но это риторика. Сегодня существует риск присутствия наземных войск НАТО на Украине. Этот риск для ответственных держав является неприемлемым», – заявил Вильпен.

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