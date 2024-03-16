Французские заморские колонии могут стать целью России – Арестович

Вадим Москаленко.  
16.03.2024 16:59
  (Мск) , Киев
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Африка, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Одесса, Украина


В случае отправки Францией своих регулярных войск на территорию Украины, Париж может столкнуться с атаками на свои силы в Африке.

Об этом в эфире YouTube-канала «Alpha media» заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В случае отправки Францией своих регулярных войск на территорию Украины, Париж может столкнуться с...

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«Сам факт нахождения войск НАТО на Украине – это уже занятие нашей стороны. Это уже военный союз, они от стадии партнёрства переходят в стадию союза.

Это радикальная смена ситуации и вывод войны на новый уровень. Это как раз то, чего не хотела администрация Байдена: «Не дадим войне распространяться за пределы Украины», – сказал Арестович.

Он подчеркнул, что в таком случае Франция и её многочисленные заморские колонии могут стать законной военной целью для России.

«Потому что после участия французских войск Россия на законных основаниях сделает Францию и французские Вооружённые силы целью своих ударов.

А напоминаю, что у Франции полно заморских колоний, на которые не распространяется статьи НАТО. Францию есть за что уязвить, но я так понимаю, французы к этому готовы после такой оплеухи в Африке», – подытожил экс-советник Зеленского.

 

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