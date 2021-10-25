Французский аналитик: «Албанцы колонизировали сербское Косово»

25.10.2021 16:36 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Руководитель Института социальных, экономических и политических наук в Лионе Марион Марешаль заявила, что Косово – это исторически православная сербская земля.

Об этом эксперт сказала в эфире CNews, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментируя миграцию большого количества мусульман во Францию ​​из стран, которые когда-то были французскими колониями, Марешаль сказала, что подобный процесс может в корне изменить страну и исторические акценты. И в качестве примера привела Косово.

«Демография – это то, что создает историю, просто посмотрите на Косово, – сказала глава Института социальных, экономических и политических наук. – Эта преимущественно сербская православная земля, которая всего десятилетиями была колонизирована албанцами-мусульманами».

Именно этот отрывок из телепередачи Марешаль выложила у себя в твиттере, что спровоцировало негативную реакцию албанских пользователей, бросившихся разубеждать француженку. Правда, доводы албанцев выглядели довольно гротескно и антинаучно: они почему-то начали напоминать эксперту, что до османского вторжения их предки были христианами, а также утверждать, что, напротив, в 90-е Сербия пыталась колонизировать албанское Косово.