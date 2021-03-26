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26.03.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Дзен, ЕС, Медицина, Политика, Россия, Финансы, Франция
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Французский аналитик: ЕС тратит миллиарды на вредные и неэффективные американские вакцины


Страны ЕС не могут влиять на бюрократов Европарламента, которые погрязли в коррупции и зависимости от разного рода лоббирования.

Об этом по видеосвязи из Парижа в ходе пресс-конференции в Москве заявил французский журналист и политический аналитик Дмитрий де Кошко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, Брюссель диктует диктует свои «бюрократические интересы» членам ЕС.

«Это сейчас было видно в политике покупки вакцин и даже лекарств. Несмотря на то, что каждая страна теоретически может устанавливать свою политику в области здравоохранения, они поручили ЕС покупки лекарств и вакцинации перед кризисом ковида», – привел пример де Кошко.

«И это, надо сказать, не очень успешно. Во-первых, бюрократия ЕС показала, до какой степени она зависит от разного лоббирования, даже, в известной степени – коррупции. В том числе огромный скандал, о котором мы еще услышим, покупка препарата Remdesivir от американской лаборатории Гилеад на больше чем миллиард евро. Тогда, как этот Remdesivir – вредное лекарство, совершенно не эффективное против ковида», – рассказал эксперт.

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