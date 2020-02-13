Французский эксперт: Запад низвёл роль ООН до беспомощного наблюдателя за беспределом НАТО

13.02.2020, Москва, Елена Острякова

ООН продемонстрировала свою полную беспомощность в разрешении вооруженных конфликтов в последние годы.

Об этом на международной конференции «Ялта-1945: уроки истории», прошедшей в Крыму, заявил французский военный аналитик Жак Огар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За последние 75 лет на долю человечества выпало много испытаний и страданий на всех континентах. В Африке, Азии, Центральной Америке и даже в Европе, где под ударами западных держав – США, Германии и НАТО, при поддержке Европейского Союза, произошло то, что произошло в Югославии в 92-м и 99-м годах.

Никто не задумывался о соблюдении норм международного права, и до сих пор многие считают, что это произошло правильно. Я сам служил в Иностранном легионе Франции, в спецподразделениях, и в этом качестве участвовал в конфликтах в Африке и на Балканах. Я своими глазами видел беспомощность ООН, которая была не в состоянии предотвращать конфликты», – рассказал Огар.

Он напомнил о том, что агрессия НАТО против Сербии в 1999 году осуществлялась без мандата ООН.

Эксперта возмущает то, что резолюции не соблюдаются теми членами Совета Безопасности, которые за них голосовали.

«Приведу в качестве примера резолюцию 1244 по Косово. Соблюдаются ли положения этого документа в части восстановления Сербского государства, частью которого является Косово?

Западные державы пошли на предоставление независимости Косово в 2008 году, нарушив основополагающие принципы международного права и создав серьезный прецедент, и позволив огромную несправедливость в результате этнических чисток сербов в этой провинции. Запад играл роль международного защитника, но при этом притеснял население и жертв конфликта», – подытожил Огар.

В качестве других примеров нарушения международного права он привел санкции, введенные Западом против России и Крыма, а также недавнее убийство Касема Сулеймани в Ираке, совершенное США.