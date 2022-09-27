Французский эксперт: Запад развращён угрозами России, которые остаются только на словах

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Новости Украины

Запад понимает, что является соучастником военных преступлений Киева против мирного населения Донбасса, но, и выслушивая пустые угрозы о мариупольских трибуналах и смертных казнях для «азовцев» и иностранных наемников, не намерен останавливать атаки укронацистов.

Об этом в эфире «PolitWera» высказалась французский политолог, профессор публичного права Карин Беше-Головко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Модератор канала спросила, понимает ли французское руководство, что после присоединения к РФ территорий, на которых прошёл референдум, поставляемая ими артиллерия уже будет бить по России, а Владимир Путин прямо сказал, что страны, передающие такое вооружение, будут являться военными целями?

«Понимает, боится, но у него выбора нет, потому что оно – не независимое. Что касается военных преступлений, сам факт того, что Франция отправляет на Украину «Цезари» и другое оружие, знает, что оно применяется против гражданских лиц – это уже военное преступление, и за это можно подавать в суд. Сам факт, что сейчас есть французские наемники, а наемничество во Франции запрещено, это – уголовная ответственность, это – тоже преступление», – сказала Беше-Головко.

Тем не менее, она добавила, что есть одно «но», которая вселяет французскому руководству надежду на безнаказанность.

«Да, они понимают, но не верят, что Россия действительно будет действовать. Во-первых, потому что было очень много заявлений и не всегда с последствиями. Во-вторых, потому что иногда говорят одно, а делают другое. Например, организация разных судебных процессов в Донбассе. Наказывали разных иностранных наемников. В том числе, смертные казни. Но на днях, они отправились по домам. В России объявили о подготовке большого судебного процесса в Мариуполе против «азовцев». Многие из них пошли домой. По-человечески понятно, что нужно забрать своих пленных, и это очень важно, но здесь нужно решать стратегически. Либо вы говорите, что они должны ответить, это неонацисты, и цель операции денацификация, но тогда не отправляйте их домой. Потому что это уже для Запада выглядит несерьёзно», – пояснила политолог.

С другой стороны, она предположила, что если французское руководство всё-таки испугается, то натовские гаубицы будут бомбить в ближайшие дни, как в последний раз, до тех пор, пока территории официально не войдут в состав РФ.

«Либо они действительно боятся и после референдумов понимают, что если продолжат бомбить так, как в последние дни, тогда это будет де-факто объявление войны России. И они понимают, что это последние дни, когда постараются настолько кровожадно атаковать и центр Донецка, и многие другие населенные пункты, потому что боятся (в дальнейшем – ред.) ответа», – добавила Беше-Головко.