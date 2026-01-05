Французский генерал: Европа ещё не готова к конфликту с Россией, но украинцы нас обучают

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинцы, получившие опыт боевых действий против России, инструктируют армии НАТО. Однако Европа пока не готова к самостоятельному прямому конфликту с Москвой без участия США.

Об этом в эфире телеканала LCI заявил отставной французский генерал Бернар Норлен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.