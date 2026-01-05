Французский генерал: Европа ещё не готова к конфликту с Россией, но украинцы нас обучают

Украинцы, получившие опыт боевых действий против России, инструктируют армии НАТО. Однако Европа пока не готова к самостоятельному прямому конфликту с Москвой без участия США.

Об этом в эфире телеканала LCI заявил отставной французский генерал Бернар Норлен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


«Предстоит пройти долгий путь, прежде чем она действительно будет готова…

Две страны – Украина и Россия, которые находятся в состоянии войны в течение трех лет, у которых уже есть опыт ведения боевых действий. Я так думаю, что этот опыт еще предстоит приобрести. 

И все так же зависит от позиции США. Вы знаете, что НАТО без американцев, половины возможностей, у нас еще много чего не хватает, во многих областях – от разведки до запасов боеприпасов. Нам предстоит многое сделать, чтобы быть по-настоящему готовыми к конфликту высокой интенсивности», – заявил Норлен.

