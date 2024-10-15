Французский генерал признал, что Россия бережет жизни своих солдат

Елена Острякова.  
15.10.2024 12:17
  (Мск) , Москва
Просмотров: 778
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Французский генерал Жан-Марк Мариль поражен тем, как Россия «держится, не проводя мобилизацию».

Об этом он заявил в интервью цифровому СМИ «Омерта», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Французский генерал Жан-Марк Мариль поражен тем, как Россия «держится, не проводя мобилизацию». Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«У русских не было частичной мобилизации, призыва на военную службу. Не было предпринято больших мобилизационных усилий. Меня удивляет, что перед лицом страны, которая проводит тотальную мобилизацию, русским удается поддерживать определенное тактическое превосходство, не прилагая к этому таких значительных человеческих усилий, как украинцы», – сказал Мариль.

По его словам, диспропорция в огневой мощи сохраняется в пользу России.

«Это их способ ведения войны,  чтобы спасти своих людей. Превосходство в огне позволяет вам вести военные действия на дальности ваших орудий, и у вас есть половина дальности стрельбы для вашего наступления. У вас 10-12 км огневой поддержки, и вы на этом расстоянии грызете позиции, сокрушая их своим огнем. Это медленно, но это спасает жизни», – резюмировал генерал.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть