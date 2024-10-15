Французский генерал признал, что Россия бережет жизни своих солдат

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Французский генерал Жан-Марк Мариль поражен тем, как Россия «держится, не проводя мобилизацию».

Об этом он заявил в интервью цифровому СМИ «Омерта», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У русских не было частичной мобилизации, призыва на военную службу. Не было предпринято больших мобилизационных усилий. Меня удивляет, что перед лицом страны, которая проводит тотальную мобилизацию, русским удается поддерживать определенное тактическое превосходство, не прилагая к этому таких значительных человеческих усилий, как украинцы», – сказал Мариль.

По его словам, диспропорция в огневой мощи сохраняется в пользу России.

«Это их способ ведения войны, чтобы спасти своих людей. Превосходство в огне позволяет вам вести военные действия на дальности ваших орудий, и у вас есть половина дальности стрельбы для вашего наступления. У вас 10-12 км огневой поддержки, и вы на этом расстоянии грызете позиции, сокрушая их своим огнем. Это медленно, но это спасает жизни», – резюмировал генерал.