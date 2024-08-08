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Способность Европы сдерживать Путина ограничена сильной бюрократией в самом ЕС, — такое мнение французского генерала Бертрана Тужу приводит на своих страницах европейская версия Politico.

В своем интервью этот генерал, недавно вновь возглавивший сухопутное командование французской армии в Европе, заметил, что «если ЕС хочет сдержать возможную российскую агрессию», он должна гораздо лучше справляться с перемещением танков, войск и боеприпасов по континенту.

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«Если Россия нападет на страну НАТО, европейским и американским солдатам нужно будет как можно скорее добраться до восточного фланга Альянса. Однако в настоящее время препятствиями для быстрого перемещения являются длительные и разрозненные административные процессы, необходимые для перевозки военной техники через границы, неадекватная инфраструктура (включая мосты и туннели) для перемещения бронетехники, а также нехватка транспортных возможностей, таких как железнодорожные вагоны», — сетует Тужу.

«Мы обнаружили масштаб административной волокиты. На Украине идет война, но таможенники объясняют, что у вас нет нужного тоннажа на ось и что вашим танкам не разрешено пересекать Германию», — вспоминает Тужуз начало 2022 года. «Это просто невероятно».

Помимо административной нагрузки, нынешние французские солдаты лишены важнейших навыков, которые были им доступны еще в недавнем прошлом.

Генерал сообщил, что французская армия, которая на протяжении последних десятилетий воевала в Афганистане и регионе Сахеля в Западной Африке, не загружала военную технику в поезда около 20 лет.

Менеджеры железнодорожных станций SNCF, французской национальной железнодорожной компании, также пребывали в неведении, как это делается.

Франция направила войска в Румынию в рамках более широких усилий НАТО по укреплению своей обороны на востоке и надеется использовать регулярную ротацию войск и техники, чтобы заново освоить искусство военной транспортировки.

«Мы возвращаемся к тому, что мы умели делать, но полностью забыли», — сказал Тужу.

Тужу признал, что улучшить военную мобильность будет непросто, поскольку транспортные и таможенные правила в значительной степени являются национальной прерогативой.

«Вы откровенно нападаете на государственный суверенитет», когда решаете «довольно деликатные» вопросы, такие как, кто может транзитом проходить через страну, таможенные пошлины и какое оружие может находиться на борту», ​​- заявил генерал.

Он хочет, чтобы политики в первую очередь сосредоточились на железнодорожном транспорте. «Железные дороги по-прежнему остаются самым практичным» способом перемещения танков, — пояснил он. — Вот на чем нам нужно сосредоточиться».

Одна из идей — сократить плату за доступ. Тужус сказал, что в настоящее время французские военные должны платить 30 миллионов евро в год, чтобы гарантировать круглосуточный доступ к кросс-континентальным поездам. «Мы надеемся, что… мы сможем обеспечить доступ к поезду без необходимости платить», — сказал генерал.

Франции также предстоит усовершенствовать свою транспортную инфраструктуру.

«Когда испанская или португальская бригада захочет перебраться в Словакию, есть большая вероятность, что она пройдет через Францию», — сказал Тужу. Американские войска также регулярно отрабатывают перемещение солдат и транспортных средств по Европе и часто проверяют французские порты.

Как пишет издание, в июне Франция объявила, что присоединится к соглашению о создании военного транзитного коридора в Европе для более оперативной переброски войск на восток, к границам РФ.