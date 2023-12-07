Французский генерал: Русские хотят победить ВСУ, как Наполеона в 1812

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Стратегическая глубина помогла русской армии одолеть императора Франции Наполеона Бонапарта в Отечественной войне.

Об этом в эфире радио RFI заявил генерал французской армии в отставке Жером Пеллистранди, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отставной французский военный также считает, что эта же глубина позволила победить во Второй мировой войне, на это же рассчитывает и нынешнее российское руководство.

«Владимир Путин использует переписывание истории России. В каком-то смысле в 1812 году стратегическая глубина позволила царю победить Наполеона. Точно так же, как стратегическая глубина во время Второй мировой войны позволила Сталину свергнуть монархию [так в оригинале]. Таким образом, Путин считает, что у него есть время. Тем более, он считает, что европейцы не будут вмешиваться, поэтому он сделает все возможное, чтобы европейцы были максимально разделены по украинскому вопросу», – заявил Пеллистранди.

Он при этом подчеркнул, что вернуть утраченные территории Украина уже не сможет.

«Нет, честно говоря, сегодня это невозможно. Важно то, что Украина может защитить себя и самое главное, чтобы весной не было российского контрнаступления. Поэтому мы должны действительно дать Украине возможность защитить себя, затем дать ей политический проект, который мог бы быть реализован… Потому что нужно было бы отправить еще больше бронетехники, еще больше боеприпасов. Логистические ограничения чрезвычайно велики, и еще одна существенная проблема – это человеческие жертвы».