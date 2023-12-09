Часто, когда говорят, что европейские страны должны «любой ценой» помочь Киеву в войне, забывают, что Украина не союзник ЕС, а лишь «друг демократии».

Об этом в эфире французского «Sud Radio» заявил бывший глава Объединенного оперативного центра генерал-лейтенант Доминик Делор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация на фронте не оправдывает надежд начала года, то есть мы находимся в провале. Кроме того, это признаёт начальник Генштаба Украины, так что это сложный момент. Второй момент, необходимо сделать вывод: европейские страны не перешли к военной экономике, поэтому они не в состоянии должным образом поддерживать украинские военные усилия. Европа задыхается? Европа задыхалась с самого начала, она истощила свои запасы. И как только мы истощим запасы полностью, мы сможем продержаться только благодаря американской помощи, которая пребывает с большими трудностями», – заявил бывший военный.

Он также раскритиковал риторику о том, что Запад должен «любой ценой» предоставить помощь Украине.

«У нас действительно есть друзья – украинская демократия со своими недостатками является другом демократии. С другой стороны, она не является союзником демократии. У нас нет союза с Украиной. Так что когда мы говорим об обязательствах любой ценой, оно уже ограничено в юридическом плане. Когда у вас есть союзник – давайте поставим Латвию, которой якобы угрожают русские, там происходит почти автоматическое взаимодействие, потому что это НАТО. В рамках ЕС также есть статья, которая побуждает другие европейские страны помогать тем, кто подвергается агрессии – менее громоздкий механизм, чем в НАТО. С другой стороны, по отношению к Украине у нас только дружеские отношения. Поэтому, когда мы говорим о любой цене, что это значит? Вы знаете, у стран нет никаких чувств, у них есть интересы. У них, возможно, могут быть страсти, но главы государств работают над интересами», – констатировал Делор.