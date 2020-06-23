Французский историк признал, что без СССР Запад бы не справился с Гитлером

23.06.2020, Москва, Олег Кравцов

Советский Союз внес решающий вклад в разгром и победу над гитлеровской Германии.

Об этом в интервью «Российской газете» заявил французский историк Лоран Эннинже, отметивший, что интересна нашумевшая статья президента РФ о Второй мировой войне, поскольку был «четко изложен концептуальный подход России к вопросам поддержания мира на земле».

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«Абсолютно ясно, что как раньше, так и сейчас, ваша страна придерживается курса на решение тех или иных конфликтных ситуаций именно мирным путем. На мой взгляд, так уж природой заложено, что россиянам и их руководителям претят какие-либо экспансионистские намерения, чего, кстати, я не могу сказать о Западе. В первую очередь это касается США, примеров чему предостаточно как в прошлом веке, так и в нынешнем», – подчеркнул историк.

Он также говорит, что вклад СССР в разгром нацизма трудно переоценить, но считает, что плодами той победы в большей степени удалось воспользоваться Соединенным Штатам, которые вышли из войны куда более мощной державой по сравнению с тем, чем она являлась ранее.

«Но нацизму как явлению хребет сломал вне сомнений именно Советский Союз! Без него западным союзникам, вероятнее всего, не удалось бы справиться с Гитлером. Не исключаю, что в этом случае им пришлось бы пойти на сепаратный мир или прибегнуть к ядерному оружию, сбросив на Германию не две бомбы, как было в Японии, а куда больше. Можно себе представить, какие ужасные последствия это имело бы для Европы», – резюмировал Эннинже.