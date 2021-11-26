Французский консерватор выступил в Европарламенте в защиту лидера боснийских сербов

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Депутат Европарламента от «Национального объединения» Марин Ле Пен – Тьерри Мариани, выступил против намерения США и ЕС обложить санкциями сербского члена Президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика.

Свою обличающую Запад речь Мариани произнес на заседании Европарламента.

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«ЕС и США в своей антисербской одержимости хотели бы наложить санкции на представителя сербов Боснии, – сказал политик в ходе выступления. – Сербия наш исторический союзник и друг на Балканах! Сербы не должны снова стать жертвами несправедливой и несбалансированной политики!».

Мариани также обвинил Брюссель и Вашингтон в замалчивании радикальных поступков и высказываний премьер-министров Албании и Косово Эди Рамы и Альбина Курти, в том числе о грядущем присоединении сербского южного края к албанскому государству. Также политик отметил, что подобные действия албанских лидеров нарушают и договоренности, достигнутые под эгидой Евросоюза и США.

С 2012 по 2017 годы Тьерри Мариани был госсекретарем по транспорту при Министерстве экологии, устойчивого развития, транспорта и жилищных вопросов, с 2010 по 2012 — министром транспорта Франции. Выступает за признание Крыма российским, за отказ от антироссийских санкций и за гуманитарную помощь ЛДНР.