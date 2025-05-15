Французский министр расстроен из-за Зеленского и «пустого кресла»

Елена Острякова.  
15.05.2025 17:37
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Франция


Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро попытался выставить миротворцем утратившего легитимность президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Турции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро попытался выставить миротворцем утратившего легитимность президента Украины Владимира...

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«Владимир Зеленский сдержал данное слово. Он приехал со своим министром, с которым я встречался сегодня. Но он сидит напротив пустого кресла Владимира Путина, который сам предложил прямые переговоры между Украиной и Россией, но его нет сегодня здесь в Турции, несмотря на то, что президент Трамп выразил свою готовность содействовать этим дискуссиям», – валял дурака Барро.

Он считает, что президент РФ согласился на переговоры, потому что испугался «страшных» санкций ЕС, из-за которых Россия якобы потеряла 4 млрд евро, что, как утверждает он, равно ее трехлетним военным расходам.

«Владимир Путин направил сегодня в Турцию делегацию низкого уровня, потому что он хочет избежать масштабных санкций, которые готовят американцы и европейцы, чтобы вынудить его вступить в мирные переговоры. Если действительно дискуссии на техническом уровне состоятся сегодня, лучшее, на что мы можем надеяться, это прекращение огня без каких-либо условий немедленно», – сказал Барро.

Он пообещал России новые санкции.

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