Французский министр расстроен из-за Зеленского и «пустого кресла»
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро попытался выставить миротворцем утратившего легитимность президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Турции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Владимир Зеленский сдержал данное слово. Он приехал со своим министром, с которым я встречался сегодня. Но он сидит напротив пустого кресла Владимира Путина, который сам предложил прямые переговоры между Украиной и Россией, но его нет сегодня здесь в Турции, несмотря на то, что президент Трамп выразил свою готовность содействовать этим дискуссиям», – валял дурака Барро.
Он считает, что президент РФ согласился на переговоры, потому что испугался «страшных» санкций ЕС, из-за которых Россия якобы потеряла 4 млрд евро, что, как утверждает он, равно ее трехлетним военным расходам.
«Владимир Путин направил сегодня в Турцию делегацию низкого уровня, потому что он хочет избежать масштабных санкций, которые готовят американцы и европейцы, чтобы вынудить его вступить в мирные переговоры. Если действительно дискуссии на техническом уровне состоятся сегодня, лучшее, на что мы можем надеяться, это прекращение огня без каких-либо условий немедленно», – сказал Барро.
Он пообещал России новые санкции.
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