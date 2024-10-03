Французский министр требует срочно отдать Украине российские деньги и европейские ракеты

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Европа должна дать Украине дальнобойное оружие, самолеты и замороженные российские активы. Так она может быть уверена в том, что в случае смены политики США не останется без поддержки.

Об этом в рамках Варшавского форума по безопасности заявил министр по европейским делам Франции Бенджамин Хаддад, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас общая цель – победа Украины в этой войне. А это значит, что, во-первых, мы должны быть готовы оказывать украинцам необходимую военную помощь. За последние два года мы неоднократно говорили о танках, самолетах, ракетах большой дальности. Я думаю, что важно, во-первых, дать это. Во-вторых, вместе создать ресурсы, которые нам нужны, чтобы оставаться в долгосрочной перспективе, даже если завтра у наших партнеров по ту сторону Атлантики изменится политика. И здесь, если подумать нестандартно, я считаю, что для нас очень важно создать финансовые возможности для этого», – вещал он.



«Мы сейчас обсуждаем это, это очень важно на уровне G7, но также и на европейском уровне, когда речь идет о предоставлении Украине кредита на основе доходов, которые приносит замороженный российский капитал, активы Центрального банка, которые находились в Европе», – заявил Хаддад.