Президент Франции Эммануэль Макрон своей воинственной политикой добьётся только шеренг трёхцветных гробов из Украины у Дома инвалидов в Париже – а он очень любит такие церемонии.

Об этом на канале «CNews» заявил французский политик Филипп де Вилье, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не верю, что Россия готова выйти за рамки боевых действий, которые она ведёт на Украине. Она не может себе это позволить ни в демографическом, ни в военном, ни в дипломатическом плане. Так что сегодня, если разобраться, мы можем остановить конфликт. Какая страна остановит конфликт? Есть такие страны, которые готовятся, как Турция, и это было бы честью Франции. Макрон начинал хорошо – мы не должны делать из России противника или врага, а потом повестка изменилась, и вдруг «боксёр» сказал себе: я военачальник! Но это незрелость, вот и всё. Если он меня услышит, я скажу: Эммануэль, это надо немедленно прекратить, иначе у нас будет драма, мировая война», – сказал де Вилье.

Он добавил, что французы не готовы встречать своих детей в гробах из Украины.

«Французы всё больше и больше говорят: подождите, мы даём Украине деньги в то время, как нам объясняют, что мы банкроты. Это тема для другого разговора, но французский долг ужасен. Всё больше и больше людей говорят, что мы не хотим отправлять наших детей и внуков воевать на Украину. Мы понимаем отправлять в Эльзас-Лотарингию или в Арденны, как в прошлую войну, потому что это было ради защиты национальной территории. Но на Украину – нет. Даже если мы проукраинские, отправить наших детей на Украину, чтобы они вернулись в трёхцветных гробах к Дому инвалидов? Потому что это нравится Макрону – трёхцветные гробы у Дома инвалидов. 23 поминальных церемонии. Это, кстати, то место, где он преуспевает в признании», – отметил французский политик.