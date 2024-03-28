Французский политик: Мы не готовы к потоку гробов из Украины с нашими детьми

Константин Серпилин.  
28.03.2024 20:21
  (Мск) , Париж
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, Франция


Президент Франции Эммануэль Макрон своей воинственной политикой добьётся только шеренг трёхцветных гробов из Украины у Дома инвалидов в Париже – а он очень любит такие церемонии.

Об этом на канале «CNews» заявил французский политик Филипп де Вилье, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Франции Эммануэль Макрон своей воинственной политикой добьётся только шеренг трёхцветных гробов из Украины...

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«Я не верю, что Россия готова выйти за рамки боевых действий, которые она ведёт на Украине. Она не может себе это позволить ни в демографическом, ни в военном, ни в дипломатическом плане. Так что сегодня, если разобраться, мы можем остановить конфликт. Какая страна остановит конфликт? Есть такие страны, которые готовятся, как Турция, и это было бы честью Франции.

Макрон начинал хорошо – мы не должны делать из России противника или врага, а потом повестка изменилась, и вдруг «боксёр» сказал себе: я военачальник! Но это незрелость, вот и всё. Если он меня услышит, я скажу: Эммануэль, это надо немедленно прекратить, иначе у нас будет драма, мировая война», – сказал де Вилье.

Он добавил, что французы не готовы встречать своих детей в гробах из Украины.

«Французы всё больше и больше говорят: подождите, мы даём Украине деньги в то время, как нам объясняют, что мы банкроты. Это тема для другого разговора, но французский долг ужасен. Всё больше и больше людей говорят, что мы не хотим отправлять наших детей и внуков воевать на Украину. Мы понимаем отправлять в Эльзас-Лотарингию или в Арденны, как в прошлую войну, потому что это было ради защиты национальной территории.  Но на Украину – нет.

Даже если мы проукраинские, отправить наших детей на Украину, чтобы они вернулись в трёхцветных гробах к Дому инвалидов? Потому что это нравится Макрону – трёхцветные гробы у Дома инвалидов. 23 поминальных церемонии. Это, кстати, то место, где он преуспевает в признании», – отметил французский политик.

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