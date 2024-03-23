Французский политолог в Киеве: Мы должны нанести поражение России

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Cтраны Запада в противостоянии с Россией не должны оглядываться на ООН и ОБСЕ.

Об этом на Киевском форуме по безопасности заявил президент центра изучения и исследований политических решений Николя Тензер (Франция), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Мы должны выиграть войну, нанести поражение России, помочь Украине победить на поле боя. Мы не делаем всего необходимого, мы не на уровне, чтобы все санкции работали, санкции против тех стран, которые помогают России в войне. Давайте серьёзно: у нас нет ни действий, ни воли победить Россию. Если при власти Путин или кто-то вроде его, мы никогда не вернёмся к политике business as usual. Мне об этом говорят российские диссиденты – единственная возможность привнести изменения – это смена режима в России», – заявил Тензер.

Он призвал отказаться от всех предохранителей.

«Главным образом, международные организации в руинах. Мы не должны ни у ООН, ни у ОБСЕ спрашивать никаких полномочий для того, чтобы достичь своей цели – изменить мир», – призвал француз.

Спич пришёлся по душе украинским участникам форума.

«Посмотрите, Совет безопасности блокируется Россией, как, возможно, и вся ООН. ОБСЕ точно так же блокируется Россией. Эта организация не может принимать никаких решений», – сказал бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Ему поддакнула бывшая замглавы МИД Украины Елена Зеркаль.

«Можно назвать эту ситуацию лицемерием. Потому что Лига наций – даже она пыталась избавиться от Советского Союза, когда Советский Союз прибегнул к агрессии 30-х годов. И теперь мы видим, как она нарушает все мыслимые и немыслимые договорённости. Эта страна всё ещё сидит в креслах Совбеза. Это надо признать, это одна из вещей, которая не признаётся международным сообществом сейчас», – верещала Зеркаль.