Французский профессор: Европа возвращается в 30-е годы прошлого века

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Инциденты с провокациями и самосудами на День Победы по всей Европе – следствие целенаправленной русофобской политики европейских элит и агрессивной антирусской пропаганды.

Об этом на круглом столе в Москве заявила директор Центра геостратегических исследований Драгана Трифкович (Сербия), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очевидно, что ситуация с нарушением прав человека становится все более сложной, антирусская пропаганда усиливается с каждым днем, что приводит к созданию атмосферы самосуда. Мы очень хорошо это видели в День Победы 9 мая через серию организованных нападений и провокаций по всей Европе, которые не встретили должного осуждения со стороны европейских международных институтов. Наоборот многие официальные лица в европейских странах сами проявляют яростную русофобию» – заявила Драгана

Ее коллега из Франции профессор Карин Беше-Головко отметила, что неонацизм, который сейчас активно распространяется по всему миру, фактически превратился в инструмент глобального управления.

«Неонацизм позволяет разрушить и государство, и общество. Он сейчас – инструмент более чем настоящая идеология, как в 30-х годах прошлого века. Этот инструмент появляется в разных странах, в независимости от национальностей или религиозных убеждений, правящих элит там. Неонацизм – это сейчас инструмент глобального правления в руках глобальных сил. Это оружие, которое направлено в основном против России. Возникает серьезный вопрос цивилизационного аспекта этого конфликта. Потому что мы наблюдаем сейчас крах цивилизационного процесса на Западе. Это отражает неуважение к обычным нормам морали», – сказала французский эксперт.



В свою очередь сопредседатель Совета по национальной стратегии Иосиф Дискин согласился, что нацизм и русофобия стала основным политическим аспектом Запада.

«[Западу] необходимо в который раз придать через русофобию моральное оправдание того, что происходит. Именно поэтому русофобия вышла за рамки какой-нибудь даже идеологической политики, превратилась в религиозную войну. Сегодня политика и идеология на Западе закончилась. Идет религиозная война против России и Русского мира», – подчеркнул Дискин.