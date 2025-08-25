Французский психиатр раскрыла смысл толстовки Лаврова

Заказы в интернет-магазинах на толстовку с надписью «СССР», в которой министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прилетел на саммит на Аляске, выросли в 48 раз. Изделие продается за 110 евро, но заказ нужно ждать 2 месяца. Многие не выдерживают и покупают толстовки на сайтах перепродажи за 2600 евро.

Об этом рассказал кабельный телеканал LCI, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Комментировать ситуацию пригасили врача-психиатра Энн Сенеке.

«Мы видим в этой надписи чувство утраты после распада СССР и потери советских провинций, которые когда-то были Украиной. Это чувство утраты основано на ностальгии по былому величию. Это также иллюстрирует отношение российского общества к российско-украинскому конфликту.

В конце концов, это не абы кто, а министр иностранных дел на российско-американском саммите надевает толстовку, на которой четко написано: Украина является частью моей страны», – сказала Сенеке.

Она считает, что надев такую толстовку, Лавров показал, что не будет вести переговоры по Украине. Психиатр назвала это «умной стратегической провокацией».

