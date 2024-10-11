Французский разведчик: «ЕС – это 27 американских штатов»
Крупнейшие страны ЕС Германия и Франция стали заложниками русофобской политики США, которую в Европе возглавляет Британия и антироссийски настроенные бывшие республики Советского Союза.
Об этом на канале Dialogue Franco-Russe заявил бывший полковник французской военной разведки, глава аналитического центра CF2R Эрик Денесе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Считать, что у нас независимая внешняя политика – нет, ни во Франции, ни в Германии. Мы застряли – ЕС и Европа в целом, в руках не только США, но и других двух игроков. Британцев, которые полностью антироссийские по внутренним историческим причинам, некоторые из которых можно объяснить, происхождение других я плохо понимаю.
А с другой стороны –восточноевропейские страны бывших республик Советского Союза, в первую очередь, прибалты, поляки, молдаване. Которые тоже по историческим причинам, которые можно понять, но очень антироссийски настроены.
В настоящее время они ориентируют европейское сообщество в целом на полностью антироссийскую позицию, полностью произведённую в США, покупают американское оборудование на европейские средства», – отметил Денесе.
«Мы сегодня являемся 27 европейскими государствами, на самом деле – нас 77. Мы вернулись, есть 77 американских штатов, трудно представить иначе. В меньшей степени Венгрия и Словакия… заняли другие позиции, но все остальные согласны с Вашингтоном, это абсолютно ясно», – добавил француз.
Спасибо!
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