Крупнейшие страны ЕС Германия и Франция стали заложниками русофобской политики США, которую в Европе возглавляет Британия и антироссийски настроенные бывшие республики Советского Союза.

Об этом на канале Dialogue Franco-Russe заявил бывший полковник французской военной разведки, глава аналитического центра CF2R Эрик Денесе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Считать, что у нас независимая внешняя политика – нет, ни во Франции, ни в Германии. Мы застряли – ЕС и Европа в целом, в руках не только США, но и других двух игроков. Британцев, которые полностью антироссийские по внутренним историческим причинам, некоторые из которых можно объяснить, происхождение других я плохо понимаю.

А с другой стороны –восточноевропейские страны бывших республик Советского Союза, в первую очередь, прибалты, поляки, молдаване. Которые тоже по историческим причинам, которые можно понять, но очень антироссийски настроены.

В настоящее время они ориентируют европейское сообщество в целом на полностью антироссийскую позицию, полностью произведённую в США, покупают американское оборудование на европейские средства», – отметил Денесе.