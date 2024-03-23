Французский спикер в Киеве: Даёшь прямое столкновение РФ и НАТО! Надо вводить войска

Россия – «абсолютное зло», и французское руководство взяло правильный курс на то, что пора прекращать воевать за спиной украинцев, вплоть до ввода войск на Украину и вовлечения в конфликт всего НАТО.

Об этом на Киевском форуме по безопасности заявил президент центра изучения и исследований политических решений Николя Тензер (Франция), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Макрон об этом чётко сказал – мы не должны принимать все эти «красные линии», которые рисует Россия, что нельзя стрелять по территории России и так далее. Все эти нежелания или опасения относительно дальнейшей эскалации – всё это вводит нас в заблуждение и даёт возможность России диктовать повестку дня. Мы уже 24 года позволяли России формировать повестку дня – и не должны продолжать это делать. Перед нами агрессор, у которого нет никаких границ. Россия – это абсолютное зло, и никакого желания к переговорам у неё нет. Они захватывают Украину, они захватили территории Грузии, имеют посягательства на Белоруссию, имеют намерения продолжать резню в Сирии, поддерживают ХАМАС, Северную Корею, Кубу и Никарагуа. То есть мы не должны принимать их «красные линии», – трещал Тензер.

По его словам, не стоит опасаться ни прямого столкновения между РФ и НАТО, ни угрозы ядерной войны.

«Мы не должны бояться конфликта между НАТО и Россией, о чём говорили на Вильнюсском саммите – о, пожалуйста, не говорите того, это спровоцирует войну между Россией и НАТО. Нет. Мы не должны прогибаться перед угрозами России применить ядерное оружие и так далее. Мы должны это понимать – и чётко сказать, что мы рассматриваем все возможные варианты, мы должны не исключать и вариант введения наших войск на Украину, поскольку эта война – это и наша война. И мы не можем воевать за спиной украинцев, вести прокси-войну, мы должны быть привлечены в той или иной мере к ведению этой войны», – призывал легушатник.