Французское издание извинилось за русский Киев

09.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Редакция французской газеты Le Figaro извинилась за видеоматериал, где столицу Украины Киев указали как русский город, и исправила ее, передает ткорреспондент ПолитНавигатора.

Об этом говорится в сообщении в соцсети Facebook посольства Украины во Франции.

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“Заметили досадную, как нас заверили в редакции Le Figaro, технической ошибки в видео о возвращении украинских политзаключенных и моряков. Редакция извинилась и исправила. Продолжаем вместе следить за соблюдением корректности формулировок в социальных сетях и СМИ”, — говорится в сообщении.



Ранее сегодня стало известно, что Le Figaro в видеоматериале, опубликованном 7 сентября, назвала Киев русским городом.