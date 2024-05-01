Французское издание написало об «абсолютном оружии» России, наводящем ужас на украинских военных

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Французское издание Le Monde задается вопросом: «Планирующие бомбы: «абсолютное оружие» России или признак недостаточной оснащенности Украины?».

Как считает издание, российские военные нашли способ нарушить баланс между огневой мощью и оборонительным потенциалом с помощью за недорого улучшенных бомб советской эпохи.

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«Эти бомбы полностью разрушают любую позицию. Все здания и сооружения просто превращаются в яму после прибытия всего лишь одного КАБ. И за один день на нас сбрасывают 60-80 штук (!!) Вы только представьте, в каких условиях находятся наши истребители. сегодня здесь воюем», – цитирует Le Monde украинского военного Егора Сохара.

Так называемые «планирующие бомбы» КАБ, сыграли решающую роль в битве за Авдеевку, отмечают авторы публикации, и с тех пор «продолжают сеять такой ужас в украинских окопах, что многие наблюдатели рассматривают их как оружие, которое, скорее всего, склонит чашу весов. в пользу Москвы после месяцев ее бездействия».

Российская армия сейчас сбрасывает КАБы в большом количестве на Часов Яр, один из последних опорных пунктов ВСУ по дороге на Краматорск.

«Их разрушительная сила в сочетании с численным превосходством русских, вероятно, позволит российским войскам прорвать линии обороны, построенные с большими затратами после провала украинского наступления летом 2023 года», – напоминает Le Monde о прозвучавшем еще в начале апреля предупреждении нескольких высокопоставленных офицеров американской армии, анонимно опрошенных изданием Politico.