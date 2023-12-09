Пока западная пропаганда кормила население сказками о том, что Украина разгромит «плохо укомплектованную» российскую армию, а дни президента РФ Владимира Путина как минимум сочтены, российская власть только набирала силу.

Об этом говорили участники эфира французского «Sud Radio», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас должно было быть украинское контрнаступление, которое должно было смести российскую армию, которая была плохо укомплектована, плохо оснащена и так далее, и так далее – этого не произошло. Свергнуть Путина за два дня – этого не произошло, мы получили удар по мёртвому Путину, я помню, мы говорили, что Путин мёртв – очевидно, что он жив. Мы говорили, нет, но Путин очень болен, он умрёт в течение двух месяцев – вообще нет. Власть Путина по-прежнему сильна», – сказал радиоведущий Жан-Жак Бурден.

Французский политолог Оливье Ведрин согласился с журналистом.

«Он по-прежнему силён, он всё такой же сильный, и он победит на выборах. Придётся вести переговоры, вот и всё. Я говорил, что это война, она не развалится за неделю, я сказал, что российская армия не развалится. Я никогда – Путин болен, либо Путин умер. Всё это была чушь, которую говорили», – заявил Ведрин.