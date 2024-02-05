Французы готовы отдать Донбасс и Крым в обмен на мир – переселенка из Киева

Анатолий Лапин.  
05.02.2024 17:19
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Крым, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Франция


Среднестатистические французы считают, что конфликт на Украине должен завершиться переговорами, даже если придется уступить России территории.

Об этом в эфире видеоблога политолога и русофоба Юрия Романенко заявила его коллега Екатерина Золотарева, переехавшая во Францию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Среднестатистические французы считают, что конфликт на Украине должен завершиться переговорами, даже если придется уступить...

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По словам Золотаревой, французы не верят, что решить проблему можно военным путем.

«По намекам я могу делать выводы, что некоторая часть из моих друзей, моего окружения, они до сих пор не думают, что военным путем можно добиться каких-то хороших результатов. Что все-таки путь дипломатии надо будет применять, должны быть переговоры и так далее, и так далее. Я не могу их за это винить – это в принципе логичный и нормальный для человека путь…

Люди среднеобывательские везде плюс-минус одинаковые что в Германии, что во Франции, что в Италии. Они думают и о своих достатках, в первую очередь, поэтому эти люди говорят: «Ну, может быть, если он вам предлагает что-то, Донбасс, может быть, он действительно вам не сильно нужен, или Крым этот – он же вам все равно его не отдаст. А что, если они скинут атомную бомбу, это же будет еще хуже – тогда вообще Украины не будет. Может быть, пусть будет, но чуть меньше», – рассказала Золотарева.

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