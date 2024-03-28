Французы и британцы управляют ударами по России – Скотт Риттер

Анатолий Лапин.  
28.03.2024 14:37
  (Мск) , Киев
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Великобритания, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина, Франция


Украинские пилоты, обстреливающие территорию России ракетами с самолетов, лишь летают и нажимают кнопку – остальную работу за них выполняют британские и французские военные на земле.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Даниеля Гаппона заявил отставной морпех, разведчик, американский военный аналитик Скотт Риттер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские пилоты, обстреливающие территорию России ракетами с самолетов, лишь летают и нажимают кнопку –...

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По словам Риттера, западные разведывательные системы передают данные, которые помогают проложить маршрут для полета ракет, а украинские пилоты получают их в автоматическом режиме уже во время полета.

«Они модифицировали их так, чтобы могли не только установить ракету, но и чтобы авионика внутри была связана с электроникой для получения пакета разведывательных данных, который поступает примерно о том, где находится противовоздушная оборона противника, где находятся их радары. И все это превращается в профиль полета ракеты, чтобы она могла пройти и поразить цель. И этот профиль полета обновляется после того, как самолет взлетит, он получает окончательные обновления. Вот почему у нас есть разведывательные средства, летающие повсюду.

Затем они запускают и выполняют технический план. Люди, планирующие атаки и наполняющие всю электронику, не являются украинцами. Это – британцы или французы, и многие из них находятся на земле, загружая предварительные материалы, чтобы все работало. Все, что делают украинцы – это летают и нажимают несколько кнопок, но все остальное делается французами и британцами», – заявил Риттер.

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