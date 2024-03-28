Французы не горят желанием сидеть под российскими КАБами на передовой

Анатолий Лапин.  
28.03.2024 15:28
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина, Франция


У Франции нет войск, которые она могла бы перебросить на Украину. Максимум, на что она способна – разместить своих советников подальше от фронта.

Об этом в эфире интернет-канала «Новости.LIVE» заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатор».

У Франции нет войск, которые она могла бы перебросить на Украину. Максимум, на что...

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«Чем располагает Франция? По сути, последние 30 лет вооруженные силы, сухопутные войска, бронетанковые части в странах Европы последовательно сокращались. Тот же Иностранный легион, о котором много говорят, который, кстати, возглавляет этнический украинец Кирилл Ющенко, бригадный генерал, Иностранный легион, о котором много наслышано, – это 9 полков и 1 бригада. Немногим более 10 тысяч человек», – сказал эксперт.

«Большие ли это силы? Ну, это эквивалентно двум механизированным бригадам ВСУ по численности. Способно ли это кардинально изменить стратегический баланс? Нет… Что может Франция? Отправить советников, отправить специалистов – максимум, на украино-белорусскую границу.

Но точно французы не сядут в окопы на линии соприкосновения. Под российскими КАБами французы точно сидеть не будут», – заявил Золотарев.

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