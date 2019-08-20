Французы осознали бессмысленность антироссийских санкций

20.08.2019, Москва, Олег Кравцов

Полная нормализация российско-французских отношений возможна только после отмены санкций против РФ.

Об этом «Известиям» заявил депутат Европарламента от французской партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани.

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«Большинство французов осознают, что продолжение санкционной политики бессмысленно, так как оно не решит крымский вопрос или проблему на Украине. Кроме того, экономические ограничения серьезно ударили по многим французским предпринимателям, в первую очередь в сельскохозяйственной сфере, они потеряли большой рынок сбыта для своей продукции», – сказал Мариани.

По его словам, Франции необходимо проводить независимую политику и отстаивать свои национальные интересы, а не поддаваться давлению США. Также политик считает, что Парижу не стоит идти на поводу Польши или прибалтийских государств, которые выступают против нормализации диалога с Россией.