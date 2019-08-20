20.08.2019, Москва, Олег Кравцов
 
Политика, Россия, Сельское хозяйство, Сюжет дня, Франция, Экономика
Просмотров:

Французы осознали бессмысленность антироссийских санкций

Полная нормализация российско-французских отношений возможна только после отмены санкций против РФ.

Об этом «Известиям» заявил депутат Европарламента от французской партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Большинство французов осознают, что продолжение санкционной политики бессмысленно, так как оно не решит крымский вопрос или проблему на Украине. Кроме того, экономические ограничения серьезно ударили по многим французским предпринимателям, в первую очередь в сельскохозяйственной сфере, они потеряли большой рынок сбыта для своей продукции», – сказал Мариани.

По его словам, Франции необходимо проводить независимую политику и отстаивать свои национальные интересы, а не поддаваться давлению США. Также политик считает, что Парижу не стоит идти на поводу Польши или прибалтийских государств, которые выступают против нормализации диалога с Россией.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,










За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть