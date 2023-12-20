Французы перестали верить в победу Украины

Олег Кравцов.  
20.12.2023 10:40
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Общество, Россия, Социология, Украина


Французское общество, как показывает социология, не верит ч благоприятный для киевского режима исход войны с Россией.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», свидетельствует опрос Cluster17, проведенный французской газетой Le Point.

Французское общество, как показывает социология, не верит ч благоприятный для киевского режима исход войны...

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Так, 39% респондентов указывают, что они хотели бы остановить или сократить помощь Украине. За увеличение помощи выступают лишь 24% (из них 10% – только за незначительное увеличение). Порядка четверти опрошенных хотят поддерживать нынешний уровень.

При этом большинство французов (53%) выступают за победу Киева, тогда победы России желает лишь 13%. Впрочем, указывается, что французы «демонстрируют сильный пессимизм по поводу исхода войны».

«34% опрошенных считают вероятной победу войск Владимира Путина по сравнению с 20% войск Владимира Зеленского. По мнению трети респондентов, ни одна из сторон не выйдет победителем из конфликта (32%)», – пишет Le Point.

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