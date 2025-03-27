Французы поддерживают Украину, но денег давать не хотят

Время «амбициозных и оторванных от реальности» заявлений о том, как ЕС сможет заменить НАТО, прошло.

Об этом директор парижского отделения Германского фонда Маршалла Мартин Квенсез заявил на вебинаре американского Институте ответственного государственного управления Куинси, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эммануэль Макрон признает, что французское население не обязательно воспринимает войну в Украине как свою собственную. Существует разрыв между интересами Франции в области безопасности и будущим Украины как суверенного государства. Вы можете увидеть в различных опросах, что подавляющее большинство французов продолжает поддерживать Украину в этой войне и хочет, чтобы Франция была на стороне Украины, но природа угрозы не обязательно понятна и разделяется всеми», – сказал Квенсез.

Он считает, что Франция находится в ситуации, когда у нее нет денег для поддержки новых инициатив президента Эммануэля Макрона.