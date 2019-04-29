Французы просят Крым об организации групповых туристических туров

29.04.2019, Москва, Олег Кравцов

Во Франции многие бизнесмены интересуются возможностью для инвестирования в российский Крым.

Об этом в интервью «Известиям» рассказал бывший депутат Национального собрания Франции, сопредседатель ассоциации «Франко-российский диалог», кандидат в Европарламент от «Национального объединения» Тьерри Мариани, возглавлявший французскую делегацию на ЯМЭФ.

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Он говорит, что его партия намерена поднять вопрос снятия санкций с России на общеевропейском уровне после выборов в Европарламент, которые пройдут 26 мая.

«Проблема в том, что президент Эммануэль Макрон и правящая партия поддерживают санкции и в целом гнут проамериканскую линию. В марте я прибыл в Крым на годовщину референдума. По возвращении во Францию многие местные предприниматели интересовались у меня инвестиционными возможностями полуострова, причем это был не праздный интерес, многие действительно хотят вложиться в регион. Единственное, что сдерживает их энтузиазм, — это возможные ограничения со стороны французских властей», – рассказал политик.

Также он сообщил, какие конкретно сферы заинтересовали французских бизнесменов.

«Сфера туризма, особенно санаторное направление. В этой отрасли у региона огромный потенциал. Во время мартовского визита в Крым я общался с членом местного правительства, курирующим эту сферу. Он радостно признался, что французов с каждым годом на полуострове становится больше. Но они приезжают в индивидуальном порядке, организованных групповых туров пока нет. Если крымчане хотят развивать эту сферу и привлечь иностранцев, им следует озаботиться именно групповыми турами через агентства», – сказал Мариани.