Французы снова угрожают ввести войска на Украину
Франция продолжит вооружать Украину и рассматривает возможность создания на подконтрольной Киеву территории совместных оружейных предприятий. Кроме того – на повестке все еще стоит вопрос размещения французских войск на территории Украины в период перемирия.
Об этом в рамках Брюссельского форума по безопасности заявил французский министр по делам Европы Бенджамин Хадад, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Одним из первых испытаний станет долгосрочный мир в Украине как я уже говорил, это означает укрепление украинской армии. Мы продолжим оказывать поддержку и, возможно, объединим усилия. Это то, что мы делаем с помощью инструмента безопасности, о котором только что договорились, объединяя европейскую оборонную промышленность и украинскую оборонную промышленность. Нам есть, чему поучиться – там столько инноваций, если посмотреть на то, что происходит в последние пару недель, то можно увидеть, сколько инноваций появилось в Украине, так что я думаю это то, что может принести пользу нам обоим.
Европейцы должны взять на себя свою долю ответственности за обеспечение мира. Президент Макрон упомянул и размещение европейских войск, конечно не на передовой, а в ключевых стратегических точках Украины, чтобы послать сигнал о сдерживании и сказать, что мир, который у нас есть, не может быть просто перерывом, который Россия использует для перегруппировки», – заявил Хадад.
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