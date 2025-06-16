Французы снова угрожают ввести войска на Украину

Франция продолжит вооружать Украину и рассматривает возможность создания на подконтрольной Киеву территории совместных оружейных предприятий. Кроме того – на повестке все еще стоит вопрос размещения французских войск на территории Украины в период перемирия.

Об этом в рамках Брюссельского форума по безопасности заявил французский министр по делам Европы Бенджамин Хадад, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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