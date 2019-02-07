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07.02.2019, Москва, Максим Карпенко
 
Донбасс, ЕС, Минский процесс, Политика, Россия, Украина
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Французы ведут себя по Украине как прохиндеи

Посетивший Россию экс-глава МИД Франции Юбер Ведрин признал, что спор РФ и Европы вокруг урегулирования кризиса на Украине зашел в тупик, однако не стал обвинять Киев в невыполнении соглашений по предоставлению особых прав Донбассу, вместо этого предложив искать некие «новые вводные».

В интервью газете «Коммерсант» французский дипломат признал, что из-за санкций сложилась «абсурдная ситуация, когда отношения между Западом (и Францией в том числе) и Россией — хуже, чем в годы холодной войны с СССР».

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«Конечно, можно дожидаться президентских выборов и смотреть, изменит ли это что-то,— но я считаю, что прежде всего необходимо действительно выполнять минские договоренности. Это позволило бы изменить настроения в Европе и дать возможность проявить инициативу тем странам, которые хотят постепенно отказаться от санкционной политики, потому что считают ее контрпродуктивной и взаимовредной. А пока большинство стран Евросоюза фактически выступают за безостановочное продление санкций. И чтобы это изменить, нужны новые вводные — например, в урегулировании украинского кризиса», – сказал Ведрин.

На уточняющий вопрос журналиста, он не смог назвать, какие же «новые вводные» предлагаются.

«Возможно, новые вводные появятся после выборов — хотя политикам виднее, конечно. Все, что я знаю,— это что в Европе есть страны, которые хотели бы выйти из этого тупика, куда мы зашли с Россией», – сказал Ведрин.

«…Ээто невозможно без новых вводных, а Россия говорит, мол, это не от нее зависит… Я полагаю, что надо искать выход, а не замораживать отношения навечно», – добавил француз, так и не озвучив ни единого обвинения в адрес Украины, сорвавшей выполнение Минских соглашений.

Напомним, что представитель МИД Франции был в числе европейских дипломатов, в присутствии которых в феврале 2014 года тогдашний президент Виктор Янукович подписал соглашение с оппозицией об урегулировании кризиса на основе проведения выборов.

Уже на следующий день соглашение было нарушено, на Украине произошел государственный переворот, который ЕС не осудил.

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