Европейские процветающие демократии заканчиваются ровно в тот момент, когда им обрезают доступ к дешевым ресурсам колоний. Сейчас это на своем примере показывает Франция, которая из-за своей русофобской политики лишилась доступа к урановым рудникам в Нигере.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил публицист и обозреватель Александр Роджерс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Последствия своих недальновидных русофобских действий Франция уже расхлёбывает – она потеряла практически все свои колонии в Африке. Сейчас они там пытаются запугать «Нижер» – YouTube очень нервно реагирует на определённое слово, если его правильно произносить, и западные комментаторы вынуждены говорить «Нижер» вместо Нигер, и это очень смешно выглядит со стороны. ЭКОВАК (якобы экономический союз африканских стран, организованный Западом) пытается угрожать и требовать, чтобы там поменяли себе обратно прозападного президента, те отказываются. И самое смешное, вчера мы раскопали, что нынешний глава этого самого ЭКОВАК – бывший наркодилец, который отмывал деньги для чикагских наркоторговцев. Такой, опытный дядя в криминальных кругах. Там если копнуть, то у очень многих корни в криминалитете, и все они резко подались в демократы. И, соответственно, ничего у французов с давлением на Нигер не получается, там уже коалиция образовалась, и, опять же, товарищ Евкуров поехал с инспекцией», – подчеркнул обозреватель.

Франция без дешёвых африканских ресурсов придёт в состояние, в котором она должна находиться. И все рассказы о том, что западные страны процветают за счёт демократии заканчиваются в тот момент, когда им отрубают доступ к дешёвым ресурсам из колоний, которые они грабили.

«Я с момента начала своей публицистики уже 15 лет никакой связи между демократией и процветанием не вижу. Процветание западных стран строится на грабеже колоний, причём несколько столетий, ещё с момента, как они не были демократиями, а были абсолютными монархиями. Поэтому, когда их отрезают от ресурсов, они начинают жить по средствам. И оказывается, что всё у них не так радужно, как они рассказывают. И мы начало этого процесса сейчас видим», – уверен Роджерс.